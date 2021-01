Volkswagen ID.4, al debutto l'head-up display a realtà aumentata La nuova elettrica presenta tecnologie inedite

1' di lettura

La nuova Volkswagen Id.4 porta al debutto l'head-up display a realtà aumentata sui modelli della gamma elettrica Id. Volkswagen apre un nuovo capitolo nella fornitura di informazioni al guidatore proseguendo nella sua strategia di offrire funzioni altamente tecnologiche a prezzi abbordabili. L'head-up display a realtà aumentata fonde il mondo reale e quello virtuale sovrapponendo simboli selezionati al mondo circostante che vengono proiettati in modo dinamico sul parabrezza, separate in due campi e due livelli.

Volkswagen è il primo costruttore al mondo ad introdurre questa tecnologia nel segmento compatto, rendendola alla portata di tanti clienti. Il sistema debutterà come configurazione standard sulla sulla versione di lancio Id.4 1St Max, mentre per la gamma di varianti preconfigurate che seguirà verrà incluso nel pacchetto Infotainment Plus insieme al navigatore satellitare Discover Pro con schermo touch.

