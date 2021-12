La ID.4 è il primo suv 100% elettrico di Volkswagen e la bev globale del Marchio. Il suv compatto è basato su un'architettura che consente un passo lungo e, di conseguenza, interni spaziosi quanto quelli di un comune suv di classe superiore. ID.4 presenta un sistema di comando avanzato composto da un display touch con diagonale fino a 12”; comando vocale che riconosce espressioni del linguaggio quotidiano e ID.Light sono parte della dotazione standard. Su richiesta è possibile ottenere un head-up display con funzione di realtà aumentata, che fonde indicazioni virtuali e mondo reale. Il software e l'hardware del suv elettrico sono concepiti su un'architettura completamente nuova che permette di ottenere aggiornamenti in auto dopo l'acquisto. Grazie ai sistemi di navigazione il guidatore può sfruttare i servizi online di We Connect Start. I sistemi di assistenza di IQ.Drive favoriscono il massimo controllo alla guida. La batteria da 77 kWh netti consente fino a 520 km di autonomia (Wltp). Nel dettaglio la Volkswagen ID.4 GTX monta due motori elettrici, trazione integrale e dichiara 299 di potenza. Sviluppata sulla piattaforma modulare Meb, punto di partenza della maggior parte dei modelli elettrici del gruppo tra cui Skoda Enyaq e Audi Q4 e-tron, l'ultima arrivata nell'offerta ID.4 punta all'abbinamento tra prestazioni, autonomia, spazio a bordo e maggiore funzionalità grazie alla presenza della trazione integrale. Infatti le due motorizzazioni poste all'anteriore e al posteriore formano un sistema di trazione Awd, privilegiando l'asse posteriore ma variando la motricità in base al fondo stradale o alle richieste del conducente. Riconoscibile esteticamente per una serie di dettagli come la firma luminosa specifica per i gruppi ottici anteriori Led Matrix, scudo paraurti rivisto, cerchi in lega specifici e abbinamenti cromatici dedicati, a bordo spiccano i sedili sportivi disponibili in opzione. Invariata anche la capacità di carico, a partire da 543 litri ed espandibile fino a 1.575. Passando alla batteria è disponibile l'accumulatore da 77 kWh, con un'autonomia di 480 chilometri e con possibilità di ricarica con corrente alternata con sistemi fino a 11 kW e con impianti rapidi a corrente continua fino a 125 kW.

13/16 15/16 Menu