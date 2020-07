Volkswagen ID.4, il secondo modello elettrico di Vw

La ID.4 è il secondo modello elettrico che Volkswagen è pronta a lanciare sui mercati internazionali subito dopo la ID.3. l linguaggio del design è ovviamente molto vicino a quello della ID.3 con la differenza di un'altezza da terra più accentuata. Il motore elettrico è da 150 kW è condiviso sempre col l'ID.3 e come nel caso della berlina montato sull'asse posteriore. Anche la scelta della batteria dovrebbe essere simile a quella dell'ID.3, con la più potente che consentirà un'autonomia di 500 km. Dopo il debutto in Cina a fine 2020, la ID.4 sarà in vendita anche in Europa nel corso del 2021.