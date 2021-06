Volkswagen ID.4 traino fino a 1.000 kg

In vendita a dei prezzi da 34.800 euro, il nuovo suv elettrico è lungo 458 cm fa del confort e della modernità non solo stilistica due delle sue armi migliori. il motore fra le ruote posteriori e le batterie sotto il pavimento, permette di offrire un abitacolo ampio, oltre che tecnologico. La plancia minimalista si distingue per il piccolo cruscotto digitale di 7”, che racchiude solo le informazioni essenziali (velocità, autonomia, i pittogrammi del navigatore e poco altro): per esempio, per conoscere i consumi di corrente o i chilometri parziali misurati dal computer di bordo occorre guardare al display del sistema multimediale. La chicca dell'abitacolo della ID.4 è l'head-up display con realtà aumentata che proietta nel parabrezza le informazioni, incluse quelle del navigatore, evidenzia delle situazioni di pericolo come la ridotta distanza dal mezzo che precede.

