La volkswagen ID.5 esteticamente si riconosce per lo stile tipico della famiglia ID., dove a spiccare sono i fari Led con strisce luminose sulla parte anteriore (opzionale) e posteriore. Il design espressivo della coupé ha un alto valore di riconoscimento. La sua grande presa d'aria e i fari a matrice di Led IQ.Light con abbaglianti intelligenti e luci posteriori a Led 3D di serie conferiscono all'ID.5 Gtx un aspetto ancora più dinamico. La base è sempre il pianale Meb (Modulare Elektrifizierungsbaukasten) del gruppo Volkswagen su cui sono sviluppati anche gli altri modelli della gamma e del gruppo come ID.3, ID4, Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq iV e Cupra Born . Le dimensioni sono generose: lunga 4.599 mm (4.582 mm nella versione Gtx) con un passo di 2.766 mm e un volume del bagagliaio di 549 litri. La nuova ID.5 e la sportiva ID.5 Gtx sono prodotte nello stabilimento Volkswagen di Zwickau (Germania). Con il suo sistema di ricarica We Charge, Volkswagen offre il sistema ecologico in più rapida crescita per una ricarica comoda, in rete e sostenibile. La rete conta circa 250mila punti di ricarica in tutta Europa. Utilizzando il cavo standard Mode 3, l'e-SUV coupé può essere caricato anche con un massimo di 11 kW di corrente alternata (AC), anche quando è fuori casa. Le prestazioni di ricarica possono raggiungere di serie fino a 135 kW in una stazione di ricarica rapida. Presentata nel 2021, arriverà in concessionaria nel 2022

