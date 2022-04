Autonomia fino a 520 chilometri e batteria da 77 kWh per la Volkswagen ID.5. Il primo suv coupé 100% elettrico Volkswagen si colloca al vertice della gamma ID. e, grazie alla piattaforma modulare elettrica Meb, promette un'autonomia adatta anche ai lunghi spostamenti e un piacere di guida in tono con il suo design dinamico ed espressivo. Oltre allo stile esterno d’impatto, caratterizzano la ID.5 gli interni dedicati che integrano i più recenti ed evoluti sistemi di assistenza alla guida e di infotainment. Grazie al debutto dell'ID. Software 3.0, inoltre, l'e-suv coupé può vantare una connettività eccellente e la possibilità di aggiornamenti over-the-air (Ota). Le nuove funzioni di assistenza alla guida sono integrate nel Travel Assist: il comfort migliora grazie all'interazione tra Acc e Lane Assist, combinati con i dati di navigazione e quelli provenienti dal cloud trasmessi da altri veicoli. L'avviso di pericoli locali tramite tecnologia Car2X è di serie. Anche il parcheggio è più semplice grazie al Park Assist Plus con funzione di memoria. La batteria da 77 kWh ( netti) assicura un’autonomia fino a 520 km; 490 km per la Gtx che, con un picco di ricarica di 150 kW, presso una stazione rapida permette di accumulare energia sufficiente per 100 km in appena sei minuti. Nel dettaglio la Volkswagen ID.5 Gtx è unga 458 cm, larga 185 cm, alta 162 cm con un bagagliaio da 549 a 1.561 litri. Nella versione GTX costa 58.700 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6d-TEMP) capace di erogare una potenza massima di 220 kW/299 cavali ed una coppia massima di 460 Nm . La trazione è integrale permanente. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.167 kg.



