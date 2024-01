Volkswagen Id.7

La gamma elettrica Id.7 è la novità di punta della Volkswagen per il 2024. Nello schieramento delle elettriche Id, questa famiglia è la prima che replica quella di modelli con motori termici. Nello specifico quella della Passat. Infatti, alla berlina fastback con cui ha debuttato presto si affiancherà anche la station wagon che, dal canto suo, introdurrà anche la denominazione Tourer per differenziarsi dalle famigliari Volkswagen con motori termici, da sempre battezzate Variant. Caratterizzate entrambe da linee molto aerodinamiche e lunghe quasi 5 metri, queste auto sono le vere e proprie ammiraglie dello schieramento Id. Entrambe poggiano su un’evoluzione dell’architettura Meb, adottano powertrain di nuova generazione che integrano un inverter di nuova generazione e un sistema combinato a olio e acqua per ottimizzare la stabilità termica e, quindi, l’efficienza. La berlina Pro in vendita a 65.000 euro debutta con un powertrain sistemato posteriormente con 286 cavalli e 545 Nm di coppia. È alimentato da una batteria da 77 kWh che promette un’autonomia fino a 620 chilometri, che si ricarica in mezzora dal 10 all’80% con impianti fino a 175 kW. Nel corso del 2024 arriveranno anche le versioni Pro S con batteria da 86 kWh ricaricabile con impianti fino a 200 kW che promette percorrenze di 700 chilometri e Gtx bimotore e a trazione integrale con 340 cavalli.

