Volkswagen ID.7, la berlina da 700 km di autonomia che sfida la Tesla Model S

Autonomia fino a 700 chilometri per la nuova Volkswagen ID.7, modello che porta su strada lo stile anticipato dalla concept ID. Areo. Prima Volkswagen al mondo con display head-up con realtà aumentata di serie, la ID.7 nasce sulla piattaforma modulare MEB e introduce una serie di novità come la trazione rivista e un abitacolo dal maggior comfort a partire dai nuovi sedili con climatizzazione e funzione massaggio e nuova climatizzazione con bocchette di ventilazione intelligenti interattive. Ammiraglia lunga quasi 5 metri, la ID.7 contribuirà all'obbiettivo di Volkswagen di raggiungere nel 2030 l'80% di vendite rappresentato da modelli elettrici.

Quanto è la lunga la Volkswagen ID7

Quanto è lunga la nuova Volkswagen ID.7? L'ammiraglia tedesca è una tre volumi lunga 4.961 mm, larga 1.862 mm senza specchietti esterni, con un passo di 2.966 mm e altezza di 1.538 mm. Per quanto riguarda l'aerodinamica, il Cx è di circa 0,23 in base all'allestimento. Il design è caratterizzato da linee nette e decise. Ad esempio, il frontale è completamente chiuso. All'anteriore lo stile è caratterizzato in particolare dal cofano dai tratti decisi e dai fari a Led con il sottile listello a Led per le luci diurne e per gli indicatori di direzione integrato nella parte superiore. La coda vede la fascia a Led che si estende verso l'esterno fino ai gruppi ottici.

Volkswagen ID.7 interni

Salendo a bordo della Volkswagen ID.7 si viene accolti dal grande display touch da 38 centimetri (15 pollici) del sistema infotainment della prossima generazione, visivamente separato. L'interfaccia grafica e i menu sono stati ampiamente riprogettati allo scopo di rendere il comando delle funzioni più semplice, intuitivo e personalizzabile possibile. Il display è stato suddiviso in due barre touch sempre visibili e la schermata Home. Nella ID.7 grazie all'ultima versione software, sarà possibile comandare ulteriori funzioni tramite l'assistente vocale IDA: tra le funzioni disponibili, la regolazione delle luci soffuse, la selezione del profilo di guida o la richiesta di informazioni (basata sul cloud) sul meteo o sulla conoscenza di senso comune. L'assistente vocale può inoltre interpretare ciò che viene detto: chiedendo “fammi vedere le stelle” la Volkswagen risponde rendendo trasparente il tetto panoramico “vetro intelligente”. Il tetto trasparente, grazie allo strato Pdlc (Polymer Dispersed Liquid Crystal) integrato nel vetro, può cambiare il suo stato da trasparente a oscurato e viceversa. Il vetro può essere oscurato dai comandi touch nella consolle dell'imperiale oppure tramite l'assistente vocale. Per far passare il vetro da trasparente a oscurato, allo strato Pdlc elettronico viene tolta tensione. I cristalli dello strato si dispongono in modo da oscurare il vetro. Se invece allo strato viene applicata una tensione elettrica, i cristalli si dispongono in modo da permettere alla luce di passare nuovamente. Per la ID.7 Volkswagen offrirà come equipaggiamento opzionale un impianto audio Harman Kardon da 700 watt, che prevede 14 altoparlanti high end con altoparlante centrale anteriore e subwoofer nel bagagliaio.

Motore elettrico Volkswagen ID7

La ID.7, disponibile al lancio nelle versioni di allestimento e motorizzazione Pro e Pro S, è il primo modello prodotto su piattaforma Meb con una nuova trazione sviluppata da Volkswagen. Il sistema è costituito essenzialmente dal motore elettrico (sincrono a magneti permanenti), dal cambio monomarcia a 2 stadi e dall'inverter a modulazione di larghezza di impulso (elettronica di potenza e di comando). Arrivano novità come il rotore con magneti permanenti più potenti e ancora più resistenti al calore, uno statore perfezionato con avvolgimenti più efficaci con la massima sezione del filo, una camicia di raffreddamento per il lato esterno dello statore e un nuovo sistema combinato ad olio e ad acqua per assicurare una stabilità termica ancora maggiore, assicurano vantaggi sulle prestazioni e sull'efficienza del motore elettrico. A tutto questo si aggiunge un nuovo inverter a modulazione di larghezza di impulso che garantisce la stabilità termica.

Volkswagen ID.7, autonomia e batteria

Sulla Volkswagen ID.7 saranno disponibili due versioni di batteria a seconda della versione; la ID.7 Pro disporrà di una batteria da 77 kWh (lordi: 82 kWh) con potenza di ricarica fino a 170 kW. Nella ID.7 Pro S sarà impiegata la più recente batteria Volkswagen con una capacità di 86 kWh (lordi: 91 kWh). Qui la potenza di ricarica in corrente continua sarà di 200 kW. Una nuova gestione termica assicura che la batteria sia precondizionata prima della sosta per la ricarica. Questo precondizionamento inizia automaticamente con la guida a destinazione attiva verso una colonnina di ricarica. Secondo le prime stime interne, con una ricarica completa la ID.7 Pro percorrerà fino a circa 615 chilometri, la ID.7 Pro S fino a circa 700 chilometri.