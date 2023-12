Volkswagen Id.7 Tourer, ecco la station elettrica erede della Passat

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ciao Variant, benvenuta Tourer. Volkswagen cambia la denominazione delle sue station wagon che entrano nella gamma nativa elettrica Id per non creare confusioni con quelle con motori a combustione, più o meno ibridizzati, e forse ancora più per sottolineare che sono della specie con cui affronta la transizione della mobilità. La Id.7 Tourer che anticipa il suo avvento con immagini in cui l’aspetto è un po’ mimetizzato da un camouflage è la prima station wagon Bev della Volkswagen, ma non abdica ai piloni portanti che hanno decretato il successo delle Volkswagen Variant per quello che riguarda le possibilità di carico e la versatilità generale. Caratteristiche confermate dalla capacità del bagagliaio della Id.7 Tourer specificata dalla Volkswagen, poiché spazia dai 545 a 1.714 litri.

Direttamente estrapolata dalla Id.7 Pro berlina, la Tourer ha una linea altrettanto aerodinamica come conferma anche il Cx di 0,24 e si può tranquillamente ipotizzare che anch’essa è lunga quasi 5 metri, anche se le sue dimensioni esatte non sono ancora note perché arriverà nel 2024. La Id.7 Tourer utilizzerà quasi tutti i nuovi powertrain che via via nel tempo saranno offerti dalla consanguinea. Quindi, sicuramente l’unità da 286 cavalli della Pro montata posteriormente con batteria da 77 kWh o da 86 kWh con ricarica massima da 200 kW e autonomie che arrivano sino a 700 chilometri. Anche nell’abitacolo la Id.7 Tourer non si allontanerà dalla berlina riproponendo lo stesso interior design e la medesima digitalizzazione, che porta a bordo la realtà aumentata anche nell’head up display e un sistema d’infotainment con la release più recente del sistema operativo Volkswagen, display touch da 15” e assistente personale Ida.