Volkswagen Id.Buzz, il Bulli elettrico arriverà nel 2022

Il nuovo Volkswagen Id. Buzz arriverà in Europa nel 2022. La versione elettrica dello storico Volkswagen Bulli arriverà nel vecchio continente il prossimo anno e sul mercato americano entro il 2023. La notizia è stata confermata da Carsten Intra, a capo della divisione commerciale di Volkswagen.



Nuovo Volkswagen Bulli elettrico

Il nuovo Volkswagen Id. Buzz arriverà in Europa in versione a passo corto e lungo e si potrà scegliere tra il modello destinato al trasporto di passeggeri o quello commerciale. Prodotto sulla piattaforma modulare Meb, già utilizzata per le Volkswagen Id.3 e Id.4 e punto di partenza per un lungo elenco di modelli elettrici del Gruppo Vw, il nuovo Bulli elettrico sarà disponibile molto probabilmente in diverse versioni che si differenzieranno per autonomia, potenza e trazione. Il modello di accesso sarà indicativamente una versione a trazione posteriore con circa 200 cavalli di potenza, mentre al vertice della gamma arriverà l'Id. Buzz da 300 cavalli scaricati sulla trazione integrale.

Guida autonoma di Argo AI dal 2025

Il Bulli elettrico sarà anche offerto a partire dal 2025 in versione con guida autonoma sviluppata da Argo AI, la nuova startup realizzata in collaborazione Ford e dedicata anche allo sviluppo di sistemi di guida autonoma ad elevata automazione. L'obiettivo è quello di puntare ai servizi di ride-hailing e di car pooling offrendo un veicolo commerciale guida autonoma almeno di livello 3.