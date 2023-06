Volkswagen ID.Buzz, debutta negli USA la versione a passo lungo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Volkswagen completa la gamma del suo pulmino icona a batteria presentando, negli USA, l’ID. Buzz in versione a passo lungo. Progettato e prodotto in Germania segna il ritorno del Bulli negli Stati Uniti e in Canada. Ha debuttato in Nord America esattamente 2 giugno scorso, all’hotspot dei surfisti Huntington Beach, sulla Pacific Coast Highway vicino a Los Angeles che da ora in poi verrà ricordato anche nei prossimi anni come l’evento Vollkswagen Bus Day.

La tappa europea è prevista dal 23 al 25 giugno

Il tour dagli Usa proseguirà in Germania dove ID. Buzz a passo lungo sarà l’ospite d’onore nel fine settimana del 23 al 25 giugno al Volkswgen International Bus Festival di Hannover, il più grande ritrova a livello continentale di Bulli. Mentre le consegne del più grande ID.Buzz inizieranno sia in Nord America che in Europa dal 2024. Come il Multivan e il Bulli T6.1, tutti gli ID. Buzz sono prodotti nella stessa fabbrica di Volkswagen Veicoli Commerciali ad Hannover.

Sette posti e un passo superiore di 25 mm

Con una lunghezza di 4.962 mm e fino a 7 posti a bordo, il più grande fra gli ID.Buzz servirà a rilanciare il pulmino soprattutto in Nord America dove la versione più normale non è in vendita. Ma anche ad ampliare la gamma di possibili applicazioni in Europa. La lunghezza extra è dovuta ad un passo aumentato di 250 mm che consente la possibilità di una terza fila di sedili, fornendo inoltre fino a 2.469 litri di spazio di stivaggio e quello per la nuova batteria da 85 kWh.

Previsto ma forse per gli Usa un motore più potente

L'ID.Buzz sarà disponibile, ma forse soltanto in Nord America anche con un nuovo motore elettrico più potente da 286 cv per una velocità massima di 160 kmh, con un’accelerazione 0-100 kmh in 7,9 secondi. Ma non è tutto: per il 2024 è giù stata annunciata anche la versione GTX a trazione integrale accreditata di 339 cv in grado anche di offrire un notebole spunto massimo da 0 a 100 kmh in 6,4 secondi, utile in particolare nei lunghi percorsi in autostrada.

Dotazione in più sono l’head-up display e il tetto panoramico

Con l'arrivo del più grande fra gli ID.Buzz elettrici di Volkswagen, il brand ha previsto in aggiunta la disponibilità anche dell’head-up display, oltre che di un sistema di infotainment che è di nuova generazione e dunque più aggiornato e della funzione di parcheggio da remoto tramite smartphone. Nel frattempo, un tetto panoramico di nuova concezione garantisce un vetro intelligente che riprendo una soluzione analoga del Vw Samba Bus degli anni cinquanta.