Volkswagen Id.Buzz, ecco com'è, come va e quanto costa il Bulli elettrico

A volte ritornano e raccolgono subito il successo di un tempo. Questo è il punto di partenza del Volkswagen Id.Buzz, nome ufficiale che rischia di non essere preso molto in considerazione perché questo van elettrico suggerisce di essere chiamato Bulli. Ovvero, come la seconda Volkswagen della storia che si è diffusa rapidamente a partire dagli anni Cinquanta, seducendo dalle famiglie agli hippie che lo esibivano con orgoglio a Woodstock sino a chi lo usava esclusivamente per lavoro, perché declinato in versioni passeggeri e veicolo commerciale. Proprio come l'Id.Buzz che, se vogliamo, promette di fare meglio del progenitore perché ancora prima di arrivare nelle concessionarie europee la produzione di quest'anno è sold out.



Volkswagen Id.Buzz, fuori seduce con lo stile iconico



Il Bulli a zero emissioni si colloca esteticamente nella famiglia delle elettriche Id della Volkswagen in modo del tutto personale. Anzi, in controtendenza sia per la robusta corporatura, perché è lungo 4,71 metri e largo quasi 2 metri oltre che alto 1,93 metri, sia con l'aspetto. Infatti, la linea dell'Id.Buzz è la reinterpretazione in chiave moderna di quella del Bulli, denominazione ispirata in Germania dalla contrazione di bus e lieferwagen, ovvero furgone. La duplice personalità rimane immutata anche nell'Id.Buzz, poiché sia la linea della versione passeggeri Pro sia quella del veicolo commerciale Cargo sono identiche. Il design integra gli iconici stilemi del progenitore come il profilo squadrato che poggia su un passo ampio (quasi 3 metri) in rapporto alla lunghezza, le grandi vetrature e il frontale arrotondato e sorridente, solcato da un motivo a V in cui campeggia l'enorme logo Vw. Esteticamente il legame con il Bulli può essere completato con l'opzionale verniciatura bicolore.



Volkswagen Id.Buzz, dentro è un ampio loft, funzionale e hi-tech



Invece, nell'abitacolo l'Id.Buzz si ricollega alle altre Volkswagen native elettriche perché non propone nessuna suggestione di stampo heritage. L'interno è un ampio e luminoso loft, arredato in stile minimalista e lineare come le altre Volkswagen Id, ampiamente realizzato con materiali green, disseminato di ampi vani portaoggetti e di prese Usb, a cui si affianca una piastra per la ricarica wireless dei device. L'interno dell'Id.Buzz è anche al passo con i tempi a livello di digitalizzazione grazie al display configurabile da 5,3” della strumentazione e a quello touch da 10” o 12” dell'intuitivo sistema d'infotainment basato su un sistema operativo sempre connesso e con protocollo Ota, per aggiornare tutti i software della vettura.



Lo spazio a disposizione dei cinque passeggeri è abbondante. Il pavimento alto tipo suv (sotto al quale c'è il pacco batteria) non influisce più di tanto sull'accessibilità, posteriormente agevolata dalle grandi portiere scorrevoli: elettriche sulla versione top di gamma Pro+ della prova e meccaniche sulla Pro. La robusta corporatura del Bulli del 21esimo secolo si riflette positivamente anche sulla zona di carico, la cui capacità è notevole poiché spazia da 1.121 a 2.205 litri, tanto che sembra quasi superfluo il vantaggio che può dare nei confronti dell'ampiezza il divano posteriore che può scorrere di 15 centimetri.



Volkswagen Id.Buzz, architettura e powertrain già noti



Sotto le empatiche vesti dell'Id.Buzz c'è un'impostazione meccanica tutto-dietro come quella del Bulli originale, poiché il motore elettrico e la trazione sono posteriori. Basato sulla versione al momento più strecciata dell'architettura nativa elettrica Meb, l'Id.Buzz debutta con un powertrain da 204 cavalli con 310 Nm di coppia, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 77 kWh ricaricabile in corrente alternata a 11 kW in 7 ore e mezza e con quella continua a 170 kW in circa mezzora. L'Id.Buzz promette di percorrere elettricamente fino a 423 chilometri, oltre che di raggiungere i 145 all'ora e di tagliare il traguardo dei 100 orari in 10”2.