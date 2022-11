Volkswagen ID.Buzz elettrico, autonomia, prezzo e versioni del Bulli a zero emissioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Design retrò, tasto spazio a bordo e motorizzazione esclusivamente elettrica. Sono queste le principali caratteristiche del nuovo Volkswagen ID.Buzz. Caratterizzato da un design che riporta la mente al leggendario Bulli, la novità a zero emissioni di Volkswagen nasce sulla piattaforma modulare MEB e monta una batteria da 77 kWh in grado di assicurare fino a 423 km di autonomia. Insieme al nuovo Multivan lanciato nel 2021 (sigla interna T7, a richiesta anche ibrido plug-in) e al T6.1 (in versione Transporter, Caravelle, California, ecc.), l’ID. Buzz viene prodotto nello stabilimento tedesco di Hannover, sede principale della Volkswagen Veicoli Commerciali. Prezzi da 66.000 euro per la versione Pro, che salgono a 68.500 per la Pro+

Volkswagen ID.Buzz, dimensioni

La lunghezza dei due ID. Buzz è pari a 4.712 mm e il passo, con i suoi 2.989 mm, si presenta molto lungo. Per completare il quadro: pur avendo lo stesso passo, il T6.1 attualmente in commercio è più lungo di 192 mm. Lo spazio presente fra gli assi estremamente compatti dell’ID. Buzz viene così sfruttato al meglio. L’altezza dell’ID. Buzz è di 1.936 mm (T6.1: 1.985 mm). La larghezza di 1.985 mm specchietti esterni esclusi risulta inoltre maggiorata di 81 mm rispetto a quella di un T6.1. La larghezza comprensiva degli specchietti esterni raggiunge invece i 2.212 mm. Sotto l’aspetto tecnico, l’ID. Buzz si basa sulla piattaforma elettrica modulare MEB del Gruppo Volkswagen. In questo caso il sistema Meb è composto da motore elettrico (Psm, ossia sincrono a magneti permanenti), elettronica di potenza, cambio automatico a una marcia, batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio con 12 moduli alloggiata in modo compatto nel pianale e diversi gruppi supplementari integrati nella parte anteriore del veicolo. La batteria presenta una capacità energetica netta pari a 77 kWh (valore lordo 82 kWh). L’elettronica di potenza gestisce il flusso di energia ad alta tensione tra il motore e la batteria e converte la corrente continua (Dc) accumulata nella batteria in corrente alternata (Ac). L’elettronica di bordo viene invece alimentata con una tensione di 12 V da un cosiddetto convertitore Dc/Dc.

Volkswagen ID.Buzz, autonomia e tempi di ricarica

La Volkswagen ID.Buzz, secondo lo standard Wltp, dichiara un'’autonomia massima nel ciclo combinato è pari a 418 km. La batteria può essere ricaricata a casa, al lavoro o presso punti di ricarica pubblici a corrente alternata da 11 kW. Collegando il veicolo a una colonnina per ricarica rapida a corrente continua la potenza sale fino a 170 kW con cui è possibile portare il livello di carica dal 5 all’80% in 30 minuti. Inoltre, presso colonnine di ricarica rapida a corrente continua compatibili, i due modelli possono essere ricaricati sfruttando lo standard Plug & Charge, che li mette in comunicazione con la colonnina tramite il connettore. In questo caso l’abilitazione e il pagamento vengono effettuati in automatico, senza dover ricorrere ad apposite carte né ad app.

Volkswagen ID.Buzz 5 posti

Il Volkswagen ID. Buzz in versione van è ideale sia per la famiglia e il tempo libero sia per gli impieghi professionali. Il conducente e il passeggero trovano posto su sedili singoli dotati di serie di braccioli regolabili sul lato interno del veicolo. Il vano passeggeri è invece equipaggiato con un sedile a tre posti diviso in rapporto 40:60 con schienali ribaltabili. Inoltre, i due elementi di questo sedile possono essere spostati fino a 150 mm in direzione longitudinale, aumentando lo spazio di stivaggio o per le gambe in base alle esigenze. Nella versione van sono disponibili di serie due porte scorrevoli. Dietro il grande portellone, in presenza di cinque persone a bordo, si dispone di un bagagliaio da 1.121 litri (caricato fino al limite superiore degli schienali della seconda fila di sedili), la cui capacità può essere portata a 2.205 litri ribaltando la seconda fila di sedili.