Volkswagen ID.Buzz, l’erede del mitico Bulli sarà svelato all’inizio di marzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Volkswagen ha rilasciato le prime informazioni sul nuovo ID Buzz l'erede del mitico Bulli che verrà svelato all’inizio di marzo. Due le versioni previste, quella per trasporto passeggeri e quella commerciale, la Cargo. Al debutto, la Volkswagen offrirà l’ID.Buzz in allestimenti a trazione posteriore con batteria da 77 kWh e motore da 204 cv. L’ID.Buzz è spazioso visto è lungo 4,71 metri mentre sulla versione a cinque posti per trasporto passeggeri il volume di carico è pari a 1.121 litri, mentre sulla Cargo si hanno a disposizione ben 3,9 metri cubi. In futuro sarà disponibile anche un modello a passo lungo. Con l’ID.Buzz, Volkswagen offrirà una serie di nuove funzionalità come gli gli aggiornamenti over-the-air, ma è è stata anticipata anche la disponibilità del Trained Parking per la guida automatizzata nelle fasi di parcheggio e del Car2X per lo scambio dati tra veicoli e ancora il continuo affinamento, sempre da remoto, degli Adas. L'’aspetto definitivo e le caratteristiche del Bulli 2.0” saranno annunciate in occasione dell’anteprima mondiale prevista a marzo.