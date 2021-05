Volkswagen ID.Buzz, Moia sarà la prima a usarlo in versione a guida autonoma

2' di lettura

Autonomo, connesso e spazioso. Il nuovo Volkswagen ID.Buzz è pronto a diventare il primo mezzo di Volkswagen Veicoli Commerciali ad offrire una guida autonoma di livello 4, ovvero dove il veicolo è in grado di muoversi in modalità completamente autonoma. Questo sarà possibile grazie alla collaborazione con Argo AI, azienda americana leader nello sviluppo di sistemi per la guida senza conducente, e alla azienda di servizi di mobilità condivisa Moia di proprietà del gruppo tedesco. Lo sviluppo è già iniziato e quest'estate i primi prototipi a guida autonoma basati sul nuovo ID. Buzz saranno testati sul campo in un'area nei pressi di Monaco di Baviera e nel 2025 Moia sarà la prima ad usare una flotta di ID.Buzz autonomi ad Amburgo.

Volkswagen ID.Buzz a guida autonoma, si parte nel 2025

I veicoli commerciali leggeri sono i primi mezzi dove è logico impiegare tecnologie per il trasporto autonomo di persone e merci. “Con la versione a guida autonoma di ID. Buzz, il nostro scopo è quello di applicare le nuove tecnologie per usi commerciali, nei servizi di trasporto e consegne, a partire dal 2025”, ha dichiarato Christian Senger, Responsabile Guida Autonoma in Volkswagen Veicoli Commerciali, nel corso di una conferenza stampa digitale. “In città selezionate, i clienti potranno ricorrere a veicoli a guida autonoma per arrivare a destinazione. Anche la consegna di merci e pacchetti sarà molto più semplice grazie a questa tecnologia”.

Come funziona

Per lo sviluppo della guida autonoma, Volkswagen Veicoli Commerciali ha fondato una divisione commerciale dedicata e ha annunciato la partecipazione in Argo AI, un'azienda statunitense che si occupa del cosiddetto Self Driving System (SDS), per integrare la tecnologia nel modello ID. Buzz completamente elettrico. In primavera, Argo ha già installato il sistema su un primo prototipo, testandolo per la prima volta anche in Germania. Come può un veicolo come l'ID Buzz muoversi in maniera autonoma in totale sicurezza? Di recente, Argo AI ha presentato uno scanner Lidar (Light detection and ranging) che, a differenza del sistema radar, sfrutta le onde luminose e riesce a individuare oggetti posti fino a 400 metri di distanza. La sua modalità Geiger brevettata è in grado di rilevare anche la più piccola particella di luce. In questo modo può “vedere” anche oggetti che riflettono poco, fornendo rappresentazioni estremamente precise dell'ambiente circostante.