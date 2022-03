Volkswagen ID.Buzz, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo Bulli elettrico

La gamma Bulli

Il Bulli si è sempre basato su una piattaforma propria. Nel 2021, per la prima volta la Volkswagen Veicoli Commerciali ha affiancato al T6.1 in versione Transporter, Caravelle, California e Multivan 4Motion un modello basato sul pianale modulare trasversale MQB: il nuovo Multivan denominato internamente T7. Si tratta del primo Bulli disponibile a richiesta con trazione ibrida plug-in. Ora si aggiunge l'ID.Buzz che, come tutti i modelli della famiglia ID., nasce sulla piattaforma elettrica modulare MEB. Per la prima volta sono così disponibili tre gamme di Bulli parallele, prodotte dalla Volkswagen Veicoli Commerciali nello stabilimento di Hannover.

Proiettori a Led

Come il nuovo Multivan, anche l'ID. Buzz punta completamente sulla tecnologia a Led. Nel frontale sono infatti presenti fari a Ledu dal design caratteristico, che nella versione top di gamma illuminano la notte come fari a Led Matrix IQ.Light. Anche la stretta fascia trasversale fra i fari è realizzata con una striscia di Led. Al centro di questa fascia, in omaggio al T1, è integrato un logo Volkswagen più grande rispetto a quello inserito negli altri modelli della Casa attualmente in commercio. Nella parte posteriore, l'ID. Buzz differisce dal T6.1 per l'orientamento orizzontale anziché verticale dei gruppi ottici posteriori a Led, mostrando in questo dettaglio una chiara vicinanza al nuovo Multivan. Tuttavia, per la prima volta in un modello della Volkswagen Veicoli Commerciali, i gruppi ottici posteriori dell'ID. Buzz sono congiunti da un listello luminoso continuo. Non mancano le animazioni di saluto dei fari a Led Matrix opzionali (Coming e Leaving Home): quando ci si avvicina all'ID. Buzz portando con sé la chiave del veicolo, i fari a Led Matrix IQ.Light e i fari posteriori a Led si accendono brevemente a mo' di saluto e una proiezione luminosa indica il percorso verso il van.

Ambiente connesso

Per adattarsi alla posizione di seduta rialzata di conducente e passeggero, la plancia dell'ID. Buzz assume una configurazione molto alta. Tutti gli indicatori sono in versione digitale e vengono collocati su un asse visivo dall'ergonomia impeccabile. Il Digital Cockpit sistemato davanti al conducente è un display con una diagonale di 5,3 pollici. Esattamente al centro del cruscotto trova poi posto il sistema di infotainment dall'ampio display touch. Il sistema di navigazione di serie Ready 2 Discover presenta un touchscreen da 10 pollici, mentre la versione a richiesta Discover Pro monta uno schermo da 12 pollici. Già nel modello base, il sistema di infotainment del van a cinque posti comprende i servizi online di We Connect, We Connect Plus e App-Connect (App-Connect Wireless) per l'integrazione dello smartphone e Dab+ (ricezione radio digitale). Sia il Digital Cockpit che il sistema di infotainment sono collegati con la plancia solo nella parte inferiore.

Guida autonoma di livello 2

La gamma di sistemi di assistenza dell'ID. Buzz comprende tecnologie interconnesse, quali la funzione Memory per il parcheggio automatizzato su un percorso precedentemente memorizzato, Car2X (avvisi e segnalazioni di pericolo nella comunicazione locale a corto raggio) e l'ultima versione del Travel Assist con scambio di dati con le altre auto. Il Travel Assist con scambio di dati con le altre auto consente, entro i limiti del sistema, una dinamica trasversale e longitudinale parzialmente automatizzata nell'intero range di velocità e, per la prima volta, il cambio di corsia automatizzato in autostrada (a partire da 90 km/h).