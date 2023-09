Volkswagen ID.GTI, l'erede elettrica della Golf GTI debutta a Monaco

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'erede elettrica della Golf GTI. La Volkswagen ID.GTI debutta al Salone di Monaco in veste di concept e lo fa unendo l'elettromobilità alla storica sigla del marchio di Wolfsburg. Basata sulla ID2.All, la concept sarà una delle protagoniste dell'IAA Mobility 2023 grazie ad uno stile dai forti riferimenti al passato e da novità tecnologiche pronte ad arrivare sulle elettriche Vw del futuro. L'anteprima mondiale al Salone Internazionale dell'Automobile IAA Mobility (in programma dal 5 al 9 settembre) a Monaco di Baviera, avverrà esattamente 48 anni dopo il debutto mondiale della prima Golf GTI avvenuto in occasione della IAA di Francoforte

Concept ID.GTI

Il piacere di guida sarà uno dei punti di forza della ID.GTI. Quanto alla trasmissione all'asse anteriore, la tecnologia attesa sulla piccola elettrica si fonde con quello della Golf GTI turbo. Analogamente all'attuale generazione dell'icona sportiva, infatti, anche in questo prototipo viene impiegato un bloccaggio trasversale sull'asse anteriore regolato elettricamente da un Vehicle Dynamics Manager. La Golf GTI e la Golf GTI Clubsport sono state le prime Volkswagen a disporre di questo controllo della trazione. La novità è che, con la concept car ID. GTI, per la prima volta è una Volkswagen elettrica ad avere a bordo questo sistema intelligente. E la lettera I cosa significa? Ora la lettera “I” dell’acronimo GTI, un tempo riferita al termine Injection, indica Intelligence, ossia l'intelligenza ad alte prestazioni in fatto di propulsione e assetto. Con la ID. GTI la Volkswagen presenta un nuovo livello evolutivo di questi sistemi per la dinamica di marcia elettronicamente interconnessi. Il principio è questo: poiché la messa a punto del sistema del motore elettrico è estremamente variabile, i comandi effettuati dal Vehicle Dynamics Manager della concept car ID. GTI coinvolgono la propulsione in modo ancora più marcato rispetto a quanto avviene nei modelli a benzina. È così possibile realizzare i più diversi tipi di carattere GTI: tramite la manopola per l'esperienza GTI di nuova concezione presente sulla consolle centrale il conducente può selezionare il carattere che desidera conferire al sistema di propulsione della concept car ID. GTI. Per la prima volta è quindi possibile, ad esempio, regolare la propulsione, l'assetto, lo sterzo, il sound e persino i punti di innesto simulati secondo lo stile di uno dei modelli GTI storici, quali la Golf GTI di prima generazione del 1976, la prima Golf GTI di seconda generazione a 16 V del 1986 e la leggendaria quarta generazione della Golf GTI Edition 25 del 2001. La concept car ID. GTI diventa così una macchina del tempo estremamente dinamica.

Stile e dimensioni

Quali sono le dimensioni della ID.GTI? Lo stile dinamico è caratterizzato da una lunghezza compatta di 4.104 mm con un passo ampio pari a 2.600 mm, con cerchi in lega da 20 pollici e pneumatici Performance 245/35.. La GTI è alta inoltre 1.499 mm e larga 1.840 mm. Infine, la concept è verniciata in Diamond Silver metallizzato, un colore della prima generazione di Golf GTI. Mentre il prototipo ID. 2all è dotato di gruppi ottici posteriori a led con striscia di led trasversale rossa, nella GTI questo elemento assume una tonalità scura. Solo le cornici dei due gruppi ottici posteriori 3D presenti su ciascuno dei due lati e l'emblema Vw si illuminano di un colore rosso chiaro. Una superficie nera sotto la barra trasversale dei gruppi ottici posteriori riprende invece l'estetica della barra paraurti nera della prima generazione di Golf GTI.

Interni

All'interno di questo prototipo, gli strumenti digitali consentono la realizzazione di nuovi design e funzioni. Per gli strumenti sono disponibili diversi look del cockpit: la configurazione base rispecchia l'attuale era digitale. Nella modalità vintage, il Digital Cockpit da 10,9 pollici davanti al conducente si trasforma ad esempio negli strumenti di una Golf GTI di prima generazione della seconda serie, impiegati anche nella GTI Pirelli, abbinati alla modalità Golf GTI I attivabile tramite la manopola per l'esperienza GTI. Il display head-up con realtà aumentata, proietta sul parabrezza una nuova serie di dati destinati non solo al conducente, ma anche al passeggero anteriore. Nella modalità di marcia standard, informazioni quali la velocità e l'autonomia attuale vengono proiettate davanti a conducente e passeggero. In questa configurazione base, l'illuminazione d'ambiente e i display sono impostati nella tonalità di bianco GTI Silver Drive. Non appena il conducente attiva la nuova modalità GTI, l'illuminazione d'ambiente e tutti i display commutano sulla tonalità di rosso GTI Red Turbo. Il display touch da 12,9 pollici del sistema infotainment, con grafica e struttura dei menu intuitive, si trova in fase pre-serie. Esattamente come i sedili sportivi nella prima Golf GTI, anche nella nuova concept car ID. GTI i sedili ergonomici sono un segno distintivo. E naturalmente, le loro superfici interne propongono una reinterpretazione del motivo a quadri GTI del tessuto denominato Jack-e (anziché Jacky nella Golf GTI di quarta generazione). Lo schienale del sedile di guida è inoltre dotato di un sensore a impulsi (GTI Heartbeat): un elemento a Led con luce rossa intermittente. La chiusura del prototipo tramite telecomando attiva l'impianto di allarme e il GTI Heartbeat visibile dall'esterno, segnalando al conducente che la vettura è stata correttamente bloccata.