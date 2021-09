La Volkswagen ID-Life è stata tra i modelli più fotografati dell'IAA Mobility 2021. La concept car anticipa una compatta elettrica di segmento B attesa entro il 2025, caratterizzata da un prezzo di ingresso tra i 20.000 e i 25.000 euro. Caratterizzata da uno stile completamente inedito, la ID.Life è stata sviluppata pensando ad una mobilità sostenibile e condivisa. L’accesso al veicolo viene consentito mediante una telecamera e un software per il riconoscimento facciale. La Volkswagen ID. Life si basa su una variante più piccola della piattaforma elettrica modulare MEB Volkswagen, appositamente sviluppata per questa categoria di vetture. La propulsione è garantita da un motore elettrico da 172 kW (234 cavalli), che trasmette la potenza attraverso le ruote anteriori. Così, per la prima volta, un veicolo concepito basandosi sulla piattaforma MEB viene dotato di trazione anteriore. Questo principio, che evidenzia la flessibilità della MEB, permette un utilizzo particolarmente efficiente dell'abitacolo, con un'ampia disponibilità di spazio per i passeggeri e i bagagli in una superficie compatta. Per l'accelerazione da 0 a 100 km/h la ID. Life impiega 6,9 secondi. La batteria ad alto voltaggio, dalla capacità energetica di 57 kWh, permette un'autonomia di circa 400 chilometri nel ciclo di omologazione Wltp.



