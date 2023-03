Volkswagen investirà nelle miniere per essere leader nel business delle batterie

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il memorandum of understanding con il governo del Canada la scorsa estate lo aveva fatto capire. Ora Volkswagen esce allo scoperto e lo dichiara apertamente. Il capo della tecnologia del gruppo (e componente del consiglio di amministrazione), Thomas Schmall, ne ha parlato in una intervista a Reuters. Il gruppo di Wolfsburg prevede di investire nelle miniere per ridurre il costo delle batterie, soddisfare metà della propria domanda con stabilimenti principalmente in Europa e Nord America e vendere a clienti terzi. PowerCo inizierà consegnando celle a Ford per gli 1,2 milioni di veicoli che la casa automobilistica statunitense sta costruendo in Europa sulla piattaforma elettrica MEB di Volkswagen.



La strategia del gruppo guidato dal ceo Oliver Blume va ad allinearsi con la tendenza delle case automobilistiche a un maggiore controllo su parti della catena di approvvigionamento, dalla generazione di energia alle materie prime, per competere nel complesso e costoso processo di elettrificazione. «Il collo di bottiglia per le materie prime è la capacità mineraria, ecco perché dobbiamo investire direttamente nelle miniere», ha affermato Schmall.

Come detto, il gruppo Vw sta già collaborando per accordi di fornitura con compagnie minerarie in Canada, dove costruirà (in Ontario) il suo primo impianto di batterie nordamericano.

L’acquisto di batterie a un costo ragionevole è una sfida per case automobilistiche come Volkswagen, Tesla e Stellantis che cercano di rendere accessibili i veicoli elettrici (EV). Solo Tesla ha promesso maggiori investimenti nella produzione di batterie rispetto a Volkswagen, secondo un’analisi di Reuters. Il produttore texano sta lottando per aumentare la produzione e sta reclutando anche fornitori asiatici.

PowerCo, fondata lo scorso anno, punta a oltre 20 miliardi di euro di vendite annuali entro il 2030.È una tabella di marcia ambiziosa per un’unità che non produce ancora su larga scala. La produzione inizierà nel 2025 nello stabilimento PowerCo di Salzgitter, in Germania, nel 2026 a Valencia, in Spagna, e nel 2027 in Ontario, Canada. A Valencia ieri è stato ufficialmente aperto il cantiere; il progetto includerà un impianto di riciclaggio (batterie) e l’impianto per fabbricare batterie raggiungerà i 60 gigawatt/ora, un terzo in più di capacità del previsto.