Volkswagen verso l’acquisto del 20% della cinese Guoxuan Volkswagen pronta a un ulteriore salto di qualità nelle vetture elettriche in Cina: verso l’acquisizione del 20% del produttore di batterie Guoxuan.

(Bloomberg)

2' di lettura

Volkswagen pronta a fare il salto di qualità nel segmento delle vetture elettriche nel più grande mercato automobilistico del mondo: quello cinese. La casa automobilistica tedesca si starebbe apprestando ad acquisire il 20% di quote del produttore cinese di batterie Guoxuan. L’indiscrezione arriva dall’agenzia Reuters.

Una notizia che rimbalza nelle stesse ore in cui Fca e Foxconn, attraverso il il produttore taiwanese Hon Hai Precision, hanno confermato di avere discussioni aperte per allearsi nella creazione di una società paritetica attiva nella ACpZtTCB. Allo stesso tempo l’indiscrezione della Reuters si inserisce in un quadro in cui la casa automobilistica con sede a Wolfsburg è al lavoro per raggiungere l’obiettivo di vendita di 1,5 milioni di nuovi veicoli elettrici (Nev) all’anno in Cina entro il 2025, comprese le auto ibride plug-in.

Sulla base di una capitalizzazione di mercato di Guoxuan che si attesta sui 2,8 miliardi di dolari, attualmente una quota del 20% nella società vale circa 560 milioni di dollari.

I dettagli dell’accordo sarebbero stati finalizzati secondo quanto riporta l’agenzia, ma le parti sarebbero in attesa, per il via libera e la firma finale, della messa a punto in Cina di alcune norme relative ai collocamenti azionari di privati con maggiore flessibilità sui prezzi e periodi di lock-up più brevi per gli azionisti di maggioranza.

Al termine dell’operazione, con l’acquisto della quota del 20% Volkswagen diventerà il secondo azionista del produttore di batterie, dietro a Zhuhai Guoxuan Trading Ltd, società controllata da Li Zhen, fondatore di Guoxuan , che detiene attualmente il 25 per cento.