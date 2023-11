Volkswagen, il ceo Blume frena sulla low cost elettrica da 20mila euro

Un freno alla diffusione delle auto a batteria, secondo Blume, deriva anche dalla pressione dell’inflazione, dalla carenza di infrastrutture di ricarica e dalla eliminazione dei sussidi.

Volkswagen è alle prese con un piano di ristrutturazione dei brand volume (Vw, Skoda, Seat, Cupra) che prevede tagli per miliardi ma che trova l’opposizione del consiglio di fabbrica. In più il colosso tedesco risente del calo degli ordini che sta colpendo proprio la gamma elettrica e per questo ha dovuto ridurre la produzione a Zwickau, la principale fabbrica in Germania.

Loading...