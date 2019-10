Volkswagen lancia il nuovo sito Web globale

2' di lettura

Dopo l'anteprima mondiale del nuovo design del Marchio al Salone di Francoforte, Volkswagen ha ora lanciato il suo nuovo sito Web globale. In futuro il sito presenterà tutti i contenuti e le offerte relativi a modelli, servizi, configurazione, test drive, finanziamenti, auto usate e molto altro su un'unica piattaforma. Sarà quindi il punto di riferimento centrale per tutti i clienti dei marchi Volkswagen Passenger Cars e Volkswagen Commercial Vehicles in tutto il mondo. Il sito è già attivo su 24 mercati e il lancio su un totale di 120 mercati sarà completato entro la metà del 2020. Grazie all'ID Volkswagen personale disponibile a richiesta la comunicazione con Volkswagen diventerà notevolmente più efficiente. Ciò significa che in futuro gli utenti vedranno contenuti e funzioni che sono interessanti e pertinenti per loro in qualsiasi momento sulla base del loro precedente utilizzo del sito. Ad esempio se un utente guarda principalmente a modelli elettrici, il sito Web presenterà tutte le informazioni disponibili sulla mobilità elettrica alla sua prossima visita. Oltre alle descrizioni dei modelli, questo includerà anche il contenuto dell'ID precedente. Il cuore del nuovo sito Web è il configuratore di nuova concezione che ora può essere trovato direttamente sulle singole pagine del modello. Rispetto alle versioni precedenti che richiedevano un processo dispendioso in termini di tempo, gli utenti ora inizieranno sempre con un veicolo di base preconfigurato che possono modificare con pochissimi clic per definire il proprio veicolo personalizzato.

Il sito Web è stato sviluppato e testato in collaborazione con gli utenti. Le offerte e le funzioni del sito saranno costantemente sviluppate. Il prossimo passo sarà l'integrazione di una funzione di e-commerce che consenta di avviare il processo di acquisto dopo il completamento della configurazione del veicolo. In futuro il sito Web Volkswagen sarà una piattaforma digitale che collega strettamente utenti, produttore, concessionari, veicoli e servizi.