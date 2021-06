Volkswagen Multivan: ecco il primo Bulli ibrido alla spina

La carrozzeria non è stata ridisegnata ma solo ripresa a livello tecnico aggiungendo il portellone ad azionamento elettrico disponibile anche per le porte scorrevoli. Nella zona anteriore, si nota una linea luminosa che percorre l'intera larghezza del veicoli giungendo fino ai fari di nuova generazione Led Matrix Iq. Light.

I cerchi raggiungono ora dimensioni fino a 19 pollici, passando dai 18 della generazione precedente.

Interni e abitabilità

Negli interni sono completamente nuovi. Il conducente può contare su una dotazione interamente digitale con cruscotto da 10,25 polli e sistema di infotainment Ready 2 Discover da 10 pollici. Sempre integrati sono i servizi online We Connect e We Connect Plus (quest’ultimo per una durata limitata, prorogabile in seguito a pagamento). La maggior parte degli elementi di comando sono stati concepiti come superfici touch e pulsanti a controllo digitale. Sale a bordo per la prima volta il comando del cambio shift-by-wire digitale, non ingombrante, che consente di azionare il cambio a doppia frizione di serie. Viene azionato a comando elettrico anche il freno di stazionamento.

Anche nella zona posteriore lo spazio è stato gestito in modo molto razionale: i sedili sono separati e il tavolino si può spostare.

Per la prima volta ibrido alla spina

Uno dei punti cardine del progetto prevedeva che il nuovo Multivan, a differenza del suo predecessore, venisse lanciato sul mercato anche con sistema ibrido plug-in in quanto questa modalità di trazione è in grado di coniugare la guida urbana a emissioni zero con autonomie molto elevate a bassi consumi complessivi. Il Multivan con trazione ibrida plug-in si fregia della denominazione aggiuntiva eHybrid. La potenza di sistema dei motori elettrici (alimentati da una batteria agli ioni di litio da 13 kWh) più motore turbo benzina (Tsi) raggiunge i 218 cv (160 kW).