Volkswagen Multivan, primo teaser del nuovo modello

1' di lettura

Entro fine anno Volkswagen lancerà sul mercato il nuovo Multivan, ancora più tecnologico, versatile e spazioso per vivere pienamente lo stile “VanLife”. Molto più che uno stile di guida, VanLife è uno stile di vita da condividere con chi si ama, famiglia, ma anche amici: non solo libertà di vivere all'aperto, di esplorare nuovi percorsi e sentirsi a casa anche quando si è lontani, ma anche di affrontare la quotidianità in modo dinamico trasformando ogni cambiamento in un'opportunità. Grazie alla sua versatilità, Multivan è il van ideale per la famiglia, il business, lo sport all'aria aperta, le gite fuori porta e le vacanze. In quattro generazioni - finora basate sul Transporter: T3, T4, T5 e T6 - il Multivan presentato nel 1985 è diventato un'icona della categoria. Nel 2019 è stato lanciato l'aggiornamento della generazione attuale, il Multivan 6.1. La ricetta del successo: il miglior van della sua generazione con il comfort di marcia di un'autovettura, insieme ad un'elevata versatilità dell'abitacolo e tanto spazio. Tutto al servizio di un unico scopo: la libertà. Volkswagen Multivan continua ad essere un'icona nella categoria dei van, un veicolo di culto da generazioni con il Dna originale del Bulli. Anche in versione completamente rinnovata il Multivan rimane fedele alla sua storia Ed è proprio questo il piano: prima della fine dell'anno Volkswagen Veicoli Commerciali intende proiettare il Multivan e lo stile di vita VanLife di cui è simbolo nell'era dell'auto del futuro. Con il miglior Multivan di tutti i tempi: più sostenibile, confortevole, sicuro, intelligente e collegato in rete che mai.

Loading...