Volkswagen parte a razzo nel I trimestre e alza le stime nonostante i chip

Il gruppo Volkswagen è tornato nel primo trimestre del 2021 a un livello di risultati vicino a quello pre-pandemia, nonostante il perdurare della crisi sanitaria e «i lievi effetti» della carenza di chip elettronici, che dovrebbero essere «più significativi» nel secondo trimestre. Il gruppo tedesco riporta un utile netto di 3,4 miliardi (3,05 nel primo trimestre 2019) e un utile operativo di 4,8 miliardi (3,9 nello stesso periodo 2019). Questi risultati, in forte aumento nell'arco di un anno, consentono di «aumentare le previsioni» per l'anno in corso, ha affermato il gruppo.

Migliora la redditività

Il ritorno operativo sulle vendite è previsto tra il 5,5% e il 7% quest'anno, rispetto a un intervallo precedente compreso tra il 5% e il 6,5%. VW ha anche aumentato la sua proiezione per il flusso di cassa netto e la liquidità netta, vedendo salire le sue azioni fino al 2,4% al Dax 30 di Francoforte, poi scese a 221 euro (+1,4%) intorno alle 10. Da inizio d’anno i titoli della casa di Wolfsburg hanno guadagnato oltre il 40%, miglior performance sul principale listino tedesco.



«Abbiamo iniziato l'anno con grande slancio», ha commentato l'amministratore delegato Herbert Diess nel comunicato. Sebbene in questa prima fase del 2021 la domanda sia rimbalzata in tutto il settore automobilistico, i produttori sono alle prese con una grave carenza di chip che li costringe a sospendere e a dare la priorità ai veicoli che garantiscono i margini maggiori. Diess, come già hanno fatto sapere altri ceo dell’automotive, ha detto che i problemi aumenteranno nel secondo trimestre e che alcune linee si interromperanno «per pochi giorni, poche settimane», anche se le conseguenze non saranno così pronunciate come per alcuni concorrenti.

La battaglia per le scorte, acciaio e metalli preziosi inclusi

La battaglia per assicurarsi le scorte è quotidiana. Stellantis ha avvertito ieri che la carenza globale di semiconduttori peggiorerà tra aprile e giugno, mentre Ford ha previsto un calo di 2,5 miliardi di dollari per i mancati guadagni derivanti dalle scarse forniture di chip. «Stiamo combattendo giorno dopo giorno», ha detto Diess in un'intervista a Bloomberg TV. «Stiamo facendo di tutto per mantenere attiva la produzione».

Ma non ci sono solo i semiconduttori. L'aumento dei prezzi delle materie prime, dall'acciaio ai metalli preziosi, sta mettendo a dura prova l'industria automobilistica, ha affermato Diess. «Trovare nuove fonti, questa sarà sicuramente una sfida per il 2021. La domanda è in aumento per tutti e l'offerta è limitata».