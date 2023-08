Volkswagen Passat è solo Station Variant. Arriva anche ibrida plug-in con 100 km di autonomia

Ascolta la versione audio dell'articolo

La nuova generazione di Volkswagen Passat, la nona, presenta numerose innovazioni, interni di qualità, un nuovo sistema di controllo adattivo del telaio e trazioni ibride plug-in con autonomia elettrica fino a 100 chilometri. L'arrivo sul mercato è previsto per il primo trimestre del 2024.

Pianale MQB evo: dimensioni più generose

La nuova Passat ha carrozzeria solo station wagon (Variant) e i tecnici di Wolfsburg hanno sfruttato appieno il potenziale della piattaforma modulare trasversale nella sua nuova fase di sviluppo, in breve MQB evo. Le dimensioni sono più generose rispetto alla serie precedente: la lunghezza è di 4.917 mm che significa un aumento di 144 mm. Mentre la larghezza è incrementata di 20 mm, raggiungendo i 1.852 mm. Infine, l'altezza resta pressoché invariata con i suoi 1.506 mm. Anche la capacità del bagagliaio è aumentata di 40 litri raggiungendo i 690 litri (quando caricati fino all’altezza degli schienali dei sedili posteriori) e di 140 litri a 1920 litri quando il sedile posteriore è abbattuto.

Interni confortevoli e spaziosi

La nuova piattaforma ha permesso di ripensare anche l'architettura degli interni e un inedito sistema di infotainment. Il display infotainment di serie misura da 12,9 pollici, da 15 pollici come opzione o a seconda dell'allestimento. I cursori touch retroilluminati si trovano sotto il display del sistema di infotainment e vengono utilizzati per regolare funzioni come la temperatura interna e il volume. Il cruscotto digitale da 10,25 pollici potrà essere abbinato a richiesta anche con un nuovo head-up display che proietta le informazioni sul parabrezza e quindi nello spazio virtuale davanti al veicolo. Inoltre, il volante multifunzione è dotato di pulsanti fisici, per rendere il funzionamento ancora più semplice e intuitivo.Grazie ai materiali di alto profilo e all’efficace isolamento acustico, la qualità e il comfort complessivi sono portati a un nuovo livello.Infine, i sedili anteriori ergoActive saranno disponibili come opzione e sono dotati di regolazione elettrica (fino a 14 vie, a seconda del modello e della dotazione) e di diverse funzioni di massaggio e ventilazione.

Motorizzazioni benzina e diesel ed elettrificati

La gamma motori prevede diversi tipi di alimentazione per la nuova Passat Variant che sarà offerta con powertrain turbodiesel (Tdi), motori turbocompressi a benzina (Tsi), motori turbocompressi a benzina mild hybrid (eTsi) e sistemi ibridi plug-in (eHybrid). I due motori ibridi Plug-in vantano una potenza di sistema di 150 kW (204 cv) e 200 kW (272 cv) alimentati da una nuova batteria da 19,7 kWh (contenuto energetico netto) consentendo di raggiungere un'autonomia di circa 100 km. Inoltre, la ricarica a corrente alternata AC sarà più veloce in tutte le versioni eHybrid e la ricarica a corrente continua DC fino a 50 kW sarà possibile di serie per la prima volta.In alternativa, ci sono i classici 2.0 Tdi da 204 cv e 265 cv, oppure i 2.0 Tdi da 122, 150 e 193 cv. Per tutte le varianti, l’unico cambio disponibile è l’automatico doppia frizione Dsg, mentre la trazione integrale 4Motion è proposta di serie sulla 2.0 Tsi da 265 cv e 2.0 Tdi da 193 cv. Volkswagen Passat Variant verrà esposta in anteprima all'IAA Mobility di Monaco dal 5 al 9 settembre. L'arrivo sul mercato è fissato per il primo trimestre del 2024 con una gamma composta da quattro allestimenti. Il prezzo di listino non è stato ancora reso noto.