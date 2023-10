Volkswagen, la cura di Bosch per il rilancio del software prevede 2mila tagli

Ascolta la versione audio dell'articolo



Non solo riduzione dei contratti a tempo determinato nello stabilimento di Zwickau o meno turni per la flessione della domanda di auto elettriche. Secondo indiscrezioni Volkswagen intende tagliare 2.000 dei 6.500 posti di lavoro in Germania, presso la sua unità software Cariad, da tempo in difficoltà, come parte di un piano di ristrutturazione presentato dal nuovo numero uno Peter Bosch, ex capo della produzione Bentley. La rivoluzione di Bosch non eviterà comunque ulteriori ritardi ai programmi per modelli chiave di Audi e Porsche.

Mercoledì 25 ottobre il consiglio di amministrazione avrebbe approvato il piano, secondo Manager Magazine, con l’obiettivo di ridurre i posti di lavoro tra il 2024 e la fine del 2025.

Una nuova architettura software, la 1.2, che sarà implementata sull’Audi Q6 e-tron e sulla versione elettrica, la prima, della Porsche Macan, subirà un ritardo di 16-18 settimane, afferma il rapporto, mentre l’architettura del livello successivo, 2.0, originariamente prevista per il 2025,non arriverà prima del 2028. I ritardi sulla 1.2, comunque, avrebbero riflessi sullo sviluppo di ben 60 nuovi modelli.

È in fase di messa a punto anche la nuova piattaforma SSP (Scalable systems platform), su cui si baseranno tutti i futuri modelli a partire dalla nuova Trinity, la futura generazione di auto elettriche Volkswagen.

Il piano necessita ancora dell’approvazione del sindacato, che ha negoziato garanzie di lavoro per i lavoratori fino alla metà del 2025. «Non accettiamo questo metodo di tagliare posti di lavoro in modo indiscriminato. Non ci sono informazioni concrete su dove dovrebbero essere tagliati i posti, in termini di struttura e compiti», ha dichiarato un portavoce.