Volkswagen Polo con 152.617 unità vendute

La sesta generazione dell’utilitaria solo a cinque porte ha un stile esterno classico. L’abitacolo, spazioso in rapporto alle dimensioni ha una plancia con la fascia orizzontale che include il cruscotto digitale da 8 o 10,3 pollici e il display centrale da 6,5 o da 8 pollici. In generale la qualità delle finiture è buona, con assemblaggi molto curati. Notevole la capacità di carico: 351 litri con i cinque posti in uso, e 1125 abbassando i sedili dietro. Buona la dotazione di aiuti alla guida come la frenata automatica e il cruise control. Alla guida le Polo sono precise e intuitiva. Bene anche il confort a bordo.



