Volkswagen Polo con 17.496 unità

La sesta generazione dell’utilitaria tedesca, solo a cinque porte e aggiornata a metà 2021, nasce sul pianale modulare MQB A0: lo stesso utilizzato per molti altri modelli compatti del gruppo tedesco, come la crossover T-Cross, le Seat Ibiza e Arona e le Skoda Scala e Kamiq. Molto classico, l’esterno è proporzionato e spigoloso, con luci dalla grafica curata, in presenza dei fari a matrice di Led, c’è anche una fascia luminosa che attraversa la mascherina. Gli interni sono spaziosi la plancia è invece squadrata e visivamente alleggerita da una fascia orizzontale che include il cruscotto digitale da 8 o 10,3 pollici e il display centrale da 6,5 o 8 pollici con la consolle centrale che è nettamente rivolta verso il guidatore. In generale la qualità delle finiture è buona, con assemblaggi molto curati. Tra le migliori della categoria la capacità di carico: 351 litri con i cinque posti in uso, e 1125 reclinando le due frazioni del divano e caricando fino al soffitto. Buona la dotazione di aiuti elettronici alla guida, di serie o optional, come la frenata automatica di emergenza attiva anche in presenza di pedoni, il mantenimento in corsia, i sensori dell’angolo cieco dei retrovisori e il cruise control adattativo.

