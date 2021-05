Volkswagen Polo metano

Una nuova evoluzione per Polo. Dopo oltre 18 milioni di unità costruite dal 1975, Polo resta uno dei modelli più apprezzati dal mercato. E con questo restyling propone allestimenti ed equipaggiamenti inediti. Sempre basata sul pianale modulare Mqb A0, quello che il gruppo tedesco ha sviluppato per le auto di piccola taglia, Polo è lunga 4.053 mm. Tra frontale e posteriore ridisegnati il passo risulta lungo 2.564 mm. Questa misura accorcia gli sbalzi e fa apparire la vettura vigorosa e sportiva. In larghezza misura 1.751 mm; l'altezza è 1.446 mm e il bagagliaio ha una capacità di 351 litri. Di serie sono presenti il cruise control adattivo unito al sistema di mantenimento della corsia che consentendo la guida parzialmente automatizzata fino a 210 km/h. A questi si aggiunge, sempre di serie, il controllo perimetrale Front Assist comprensivo di funzione di frenata di emergenza city. Nello specifico nuova Volkswagen Polo a metano, ritroviamo la motorizzazione 1.0 Tgi da 90 cavalli con cambio manuale già vista su Seat Ibiza.

Per saperne di più clicca sul listino

http://listino.motori24.ilsole24ore.com/auto-prezzi/volkswagen/polo/



15/18 17/18 Menu