Volkswagen Polo restyling: ecco come cambia la best seller tedesca

Sono otto i colori di carrozzeria disponibili e i cerchi sono disponibili nelle misure da 14 fino a 17 pollici.

Più tecnologia a bordo

A bordo il conducente può contare sul cruscotto digitale da 8 pollici (10,25 dalla versione Style), ormai sempre di serie, un volante multifunzione ridisegnato anch’esso di serie, sistemi di infotainment di ultima generazione (con display da 6,5 fino a 9,2 pollici a seconda dell’allestimento) comprensivi di Online Connectivity Unit (Ocu con eSim) e App-Connect Wireless (in entrambi i casi a seconda dell’equipaggiamento). Se la vettura dispone di Climatronic, disponibile a richiesta, la Polo viene dotata per la prima volta di un’unità di comando del climatizzatore automatico con superfici touch, già offerta in forma analoga sui modelli più grandi Tiguan, Passat e Arteon.

Sistemi di assistenza alla guida di livello 2

Per un modello di segmento B è un lusso poter contare su tutti i sistemi di assistenza alla guida presenti che le attribuiscono un livello 2 su 5 della scala Sae.

Di serie sono presenti il cruise control adattivo unito al sistema di mantenimento della corsia che consentendo la guida parzialmente automatizzata fino a 210 km/h. A questi si aggiunge, sempre di serie, il controllo perimetrale Front Assist comprensivo di funzione di frenata di emergenza city.

Motorizzazioni disponibili al lancio

Dotata sempre di trazione anteriore, la Volkswagen Polo viene lanciata sul mercato con quattro motorizzazioni da un litro. I powertrain benzina sviluppano 80, 95 e 110 cv. Il propulsore da 95 cv viene offerto a richiesta con un cambio a doppia frizione Dsg a 7 rapporti, abbinamento di serie nel caso del 110 cv.