Volkswagen prepara la gran turismo elettrica: ecco Space Vizzion Concept

Volkswagen ha anche confermato che l'ID Space Vizzion quando arriverà sul mercato nel 2021 verrà offerta in versioni diverse a seconda di dove sarà in vendita e cioè in Nord America, in Europa oltre che in Cina.

La ID Space Vizzion, poi, rientra nell'investimento complessivo di 80 miliardi di dollari che il colosso tedesco ha pianificato per l'elettrico, visto che lo scandalo delle emissioni truccate costato 27 miliardi di euro richiedeva un cambio di paradigma che modificasse la “vision” aziendale.

Per rendere effettivo questo cambiamento era, dunque, necessario un maxi investimento, il più corposo, fra l'altro, degli 80 anni di storia del Gruppo Volkswagen, che punta a rendere profittevole l'auto elettrica, un'impresa che non è riuscita per ora a nessuna azienda automobilistica, Tesla inclusa.

Una cifra, in aggiunta, che rappresenta il più grande investimento mai pianificato da tutte le aziende automobilistiche.

Basti pensare che supera di gran lunga quello di Daimler che per lo stesso scopo ha stanziato una somma di 42 miliardi di dollari, mentre l'americana General Motors ha previsto per i veicoli elettrici una voce di spesa di soli 8 miliardi e ancora l'Alleanza Renault-Nissan- Mitsubishi entro il 2022 spenderà 10 miliardi di euro per lo sviluppo di auto sia elettriche che autonome. L'obiettivo altrettanto ambizioso di Volkswagen è quello di diventare nel 2025 il primo produttore a livello mondiale di veicoli a propulsione elettrica.