Volkswagen raddoppia l’obiettivo di vendite per le elettriche: 70% entro il 2030

Varato il programma “Accelerate” per il brand. Stanziati circa 16 miliardi di euro per investimenti nelle tendenze future di mobilità elettrica, ibridazione e digitalizzazione fino al 2025. Il target per il ritorno operativo sulle vendite è fissato ad «almeno» il 6%

Il marchio Volkswagen rilancia sulla transizione all’elettrico e in una nota dichiara che i veicoli a batteria rappresenteranno oltre il 70% delle sue vendite totali di veicoli europei entro il 2030, rispetto a un precedente obiettivo del 35%. L’obiettivo fa parte della nuova strategia “Accelerate”.



«Con Accelerate stiamo aumentando la velocità nel nostro percorso verso un futuro digitale», ha affermato Ralf Brandstaetter, che è a capo del marchio Volkswagen e siede anche nel consiglio di amministrazione del gruppo.«Nei prossimi anni, cambieremo Volkswagen come mai prima d'ora», ha aggiunto, dicendo che l'integrazione di dati e software dovrebbe procurare nuove fonti di ricavo.

Stanziati 16 miliardi

Volkswagen ha stanziato circa 16 miliardi di euro per investimenti nelle tendenze future di mobilità elettrica, ibridazione e digitalizzazione fino al 2025. Il target per il ritorno operativo sulle vendite è fissato ad «almeno» il 6% (dato conservativo dopo il calo nell’anno pandemico) e dovrebbe essere raggiunto entro il 2023. Nei piani dell’azienda di Wolfsburg dovrebbe valere anche a lungo termine.



«L'obiettivo è diventare più resilienti alle fluttuazioni del mercato». Per raggiungere questo obiettivo, Volkswagen intende ridurre i suoi costi fissi del 5% prima del 2023, aumentare la produttività della fabbrica del 5% all'anno, ottimizzare i costi dei materiali al 7% e portare tutte le regioni in nero a lungo termine. In Sud America e negli Stati Uniti, la Volkswagen sta cercando di raggiungere il pareggio nell'anno fiscale in corso. L'azienda può ora registrare un profitto in Nord America con una diminuzione dei volumi di vendita di circa il 15% e in Sud America con volumi di vendita in calo fino al 30%.

Una spinta da Dieselgate e Cina

Il gruppo ha imboccato la via della trasformazione sotto la guida del ceo (oggi di gruppo) Herber Diess dopo lo scandalo noto come Dieselgate (il produttore tedesco è stato riconosciuto responsabile di avere truccato i valori delle emissioni dei suoi motori diesel) e poi ha dovuto fare i conti con i nuovi limiti alle emissioni di CO2 in Cina, che hanno determinato una forte spinta ai veicoli elettrici. Proprio oggi il premier Li Keqiang ha detto al Congresso nazionale del popolo a Pechino che Il governo incoraggerà «aumenti costanti» sulla spesa per le auto e «abolirà le restrizioni eccessive» sulla vendita di veicoli usati.