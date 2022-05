Volkswagen, ricavi e risultato operativo in crescita nel I trimestre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nonostante la fase difficile dell’industria il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha chiuso il primo trimestre del 2022 con vendite di gruppo pari a 62,7 miliardi di euro, in aumento dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo rende noto la società in un comunicato. Nei primi tre mesi dell’anno, inoltre, l’ebitda è salito del 22,1% attestandosi a 712 milioni di euro mentre il risultato operativo ha registrato un aumento a 8,45 miliardi di euro (margine operativo del 13,5%), con un balzo del 75,5% su base annua. Il gruppo, che ha confermato le sue stime per il 2022, prevede anche un aumento delle spese di ricerca e sviluppo del 10%. Per Herbert Diess, ceo del gruppo, «anche in un mondo più polarizzato, Volkswagen è fermamente impegnata ad espandere la sua presenza globale per aumentare la crescita redditizia in futuro». (Radiocor)