Volkswagen rincorre in Cina, è allarme quote di mercato

Il mercato cinese dell’auto diventa sempre meno terreno di conquista per i brand occidentali e sempre più un ecosistema altamente competitivo. Tra le big a mostrare di essere in difficoltà c’è il primo gruppo europeo, la tedesca Volkswagen, che perde quote proprio nel suo primo mercato, dove le vendite quest’anno dovrebbero attestarsi attorno ai 3,3 milioni di unità, un valore analogo a quello del 2021. La casa di Wolfsburg aveva però preventivato vendite per 3,85 milioni. Il calo del 14% sarebbe...