Volkswagen, ritirata dalla Russia. Vendute le attività per 125 milioni

Volkswagen ha confermato oggi il suo completo ritiro dal mercato russo. Lo stabilimento della casa automobilistica tedesca nella città russa di Kaluga sarà venduto al gruppo Avilon (che vende auto nuove e usate), ha annunciato l’azienda di Wolfsburg. Dopo i passi precedenti in relazione alla guerra di aggressione russa in Ucraina, la decisione segna la fine de facto di un’attività russa indipendente per il più grande gruppo automobilistico europeo.

Nel marzo 2022, poco dopo l’aggressione all’Ucraina, Volkswagen aveva sospeso la produzione nei due stabilimenti che possedeva all’epoca in Russia. Anche l’esportazione di veicoli di tutte le marche del gruppo era stata interrotta, ma il futuro di Volkswagen in Russia è rimasto momentaneamente aperto. I media statali russi hanno riferito che Mosca ha dato il via libera all’accordo, valutato in circa 125 milioni di euro (circa 135 milioni di dollari).

Il gruppo Volkswagen opera da tempo in Russia e nel 2007 aveva aperto lo stabilimento a Kaluga, a circa 150 chilometri a sud-ovest di Mosca. Avilon otterrà il pieno controllo di Volkswagen Group Rus e delle sue filiali, tra cui diverse società per la vendita di autocarri a marchio Scania (Volkswagen Components and Services, Scania Leasing, Scania Finance, Scania Insurance).

La vendita è stata ritardata da una causa intentata da Gaz, ex partner produttivo di Volkswagen, noto in epoca sovietica per la costruzione del modello Volga. Gaz aveva citato la casa automobilistica tedesca per danni per aver interrotto l’accordo, ma un tribunale russo ha respinto la causa.