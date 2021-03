Volkswagen, la roadmap elettrica entra nel vivo 2021: il piano e i modelli in arrivo

5' di lettura

La rivoluzione elettrica di Volkswagen è avviata da tempo, ma quest'anno comincerà a dare i primi attesi riscontri. Dopo il Power Day e i dettagli del piano che consentirà al brand di diventare il primo costruttore al mondo di veicoli elettrici entro il 2025, ha determina un rialzo senza precedenti delle azione di Volkswagen che sono aumentate di quasi il 70%. Un'impennata che ha consentito a VW di aggiungere circa 36 miliardi di euro alla sua valutazione e arriva poco dopo che il marchio ha dichiarato che prevede di consegnare più di 450.000 veicoli elettrici nel corso del 2021, più del doppio del totale del 2020 e in linea con l'obiettivo finale del brand vendere 3 milioni di veicoli elettrici nel 2025. Senza contare che consegnare più di 450.000 veicoli elettrici quest'anno avvicinerà il record di Tesla che nel 2020 aveva immatricolato un totale di 499.550 veicoli. Se non addirittura superarlo per la prima volta.



Il modello della svolta arriva in aprile, è la ID.4

La chiave per l'espansione di Volkswagen nel settore dei veicoli elettrici è l'arrivo sul mercato dell'ID.4 la versione crossover della ID.3 che sarà in vendita anche in Italia a partire dal mese di aprile e peserà sul totale delle vendite di elettriche nel 2002 per circa 150.000 unità. Qualche mese dopo è, inoltre, fissato lo sbarco della vettura sia in Cina che negli Stati Uniti dove l'auto verrà anche prodotta. Il costruttore nel frattempo ha diffuso il listino prezzi italiani. La ID.4 oltre che nelle varianti di lancio 1ST e 1ST Max è, in aggiunta, disponibile in quattro diversi allestimenti: City, Life, Business e Tech disponibili a dei prezzi di listino che partono da una base di 43.150 euro.

Loading...

La versione di ingresso alla gamma è la City



La Vw ID.4 City che costa 43.150 euro, 32.050 con incentivi, ha una batteria da 52 kWh che alimenta un motore elettrico da 170 cv sistemato nella parte dietro e trasmettere la coppia dalla stessa parte. L'autonomia è di 343 km. La potenza di ricarica in corrente continua (DC) è di 100 kW, in corrente alternata 7,4 kW. L'equipaggiamento di serie offre 2 porte USB-C nella parte posteriore del bracciolo con la sola funzione di ricarica, cruise control adattativo con Stop & Go e limitatore di velocità, luci ambientali a Led a 10 colori, sistemi Apple CarPlay e Android Auto, interconnessione con lo smartphone, climatizzatore bizona, fari e fanali a Led e keyless, sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Il livello successivo è quello della Life

La Vw ID.4 Life ha una batteria da 77 kWh e un motore da 204 cv: costa 49.150 euro, 38.790 con incentivi e offre un'autonomia di 520 km. La potenza di ricarica in corrente continua (DC) è di 125 kW, in l'alternata 11 kW. Aggiunge i cerchi in lega da 19 pollici, il sistema multimediale con lo schermo da 10 pollici, radio digitale Dab+, riconoscimentodella segnaletica, rilevatore di stanchezza, Front Assist, il sistema perimetrale con allerta e frenata in prossimità di veicoli, pedoni oltre che ciclisti. E ancora sellerie con inserti in similpelle, i sedili anteriori riscaldabili e infine anche il sensore pioggia.