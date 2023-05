Volkswagen, salgono i ricavi ma tremano i vertici dell’unità software Cariad

La liquidità netta nel settore automobilistico è scesa a 38,4 miliardi di euro, come previsto nel primo trimestre a causa del pagamento del dividendo speciale in relazione all’Ipo di Porsche AG. Tuttavia, questo calo è stato inferiore al dividendo straordinario distribuito agli azionisti.



La crescita delle auto a batteria

Sul versante delle auto a batteria (Bev) è stato registrato un aumento delle consegne del 42% su base annua. Le consegne hanno totalizzato 141mila Bev, circa il 7% delle consegne totali.



Consegne complessive +24% a marzo

Le consegne complessive hanno continuato la ripresa e sono aumentate del 7,5% su base annua. A marzo le consegne globali sono aumentate del 23,9% su base annua. Le consegne in Cina sono invece diminuite del 14,5% nel primo trimestre, ma il Gruppo ritiene che, grazie all’ampliamento della gamma di modelli e alla tecnologia specifica per la Cina, le consegne in questa regione si riprenderanno durante il resto dell’anno.

Portafoglio ordini da 1,8 milioni in Europa

Con un portafoglio ordini elevato di 1,8 milioni di veicoli in Europa occidentale, inclusi 260mila Bev, la domanda resta forte. «Volkswagen Group ha avuto un inizio incoraggiante per il 2023 - ha commentato il direttore finanziario, Arno Antlitz - con una forte crescita dei ricavi e dell’utile operativo prima degli effetti negativi derivanti dalle operazioni di copertura delle materie prime. Sulla base di questa solida performance e di un portafoglio ordini di 1,8 milioni di veicoli alla fine del primo trimestre, confermiamo le nostre prospettive finanziarie per il 2023». Il prossimo appuntamento chiave per il Gruppo tedesco sul piano delle strategie è fissato al 21 giugno con il Capital market day.

