Volkswagen scommette altri 180 miliardi per l’auto del futuro nei prossimi 5 anni

Investimenti totali per 180 miliardi di euro tra il 2023 e il 2027 «nei pool di profitti più interessanti, inclusa in particolare la strategia per le batterie del gruppo, aumentando la propria presenza nella regione del Nord America, aumentando la competitività nella digitalizzazione e nei prodotti in Cina, oltre a continuare a sviluppare il portafoglio prodotti di punta del Gruppo». Questa la strategia anticipata nel comunicato del Gruppo Volkswagen in vista della Conferenza annuale che prende il via questa mattina alle 9.

«Più di due terzi (68 per cento, 122 miliardi) degli investimenti - si legge nel comunicato - confluiranno nei campi futuri della digitalizzazione e dell’elettrificazione. Nell’ultimo piano quinquennale, la cifra era del 56%. Già nel 2025, ogni quinto veicolo venduto in tutto il mondo dovrebbe essere un veicolo con trazione completamente elettrica. Uno dei motivi principali dell’aumento degli investimenti è l’importo fino a 15 miliardi di euro destinato alla costruzione di fabbriche di celle da parte dell’avvio di batterie PowerCo (la controllata dedicata alla fabbricazione di batterie, ndr) e le spese anticipate per garantire le materie prime come parte dell’attuazione della strategia per le batterie. Entro il 2030, si prevede che PowerCo genererà un fatturato annuo di oltre 20 miliardi di euro. Inoltre, continueranno gli investimenti nell’ultima generazione di motori a combustione. Il picco degli investimenti dovrebbe essere raggiunto nel 2025, dopodiché diminuirà continuamente».

Il gruppo di Wolfsburg sta accelerando per contrastare la crescente concorrenza nell’elettrico: da una parte Tesla, dall’altra i nuovi arrivati cinesi, Byd in testa. E proprio ieri è arrivata la notizia che PowerCo ha optato per St. Thomas in Ontario, Canada, come sede delle prima gigafactory americana. L'impianto inizierà la produzione nel 2027. La decisione di allargare la produzione di PowerCo dall'Europa al Canada, però, non sarebbe una fuga ma «un'ulteriore prova della ambiziosa strategia di crescita del gruppo in Nord America». Già il 3 marzo il primo produttore automobilistico europeo aveva fatto sapere che per il rinato brand Scout costruirà un impianto da 2 miliardi di dollari vicino a Columbia, nella Carolina del Sud, per produrre pick-up e suv elettrici.

«Il 2022 - ha commentato il ceo Oliver Blume» è stato un anno importante per il Gruppo Volkswagen. Abbiamo fatto progressi nell’esecuzione della nostra strategia, nonostante i venti contrari estremi. I veicoli a batteria (Bev) hanno rappresentato una quota record del 7% delle consegne totali, una pietra miliare significativa su cui costruiremo quest’anno mentre la nostra popolare gamma di modelli continua a crescere. In linea con il nostro piano in dieci punti, abbiamo adottato misure importanti per attuare la nostra strategia, comprese nuove strategie di prodotto per i nostri marchi, la razionalizzazione delle nostre piattaforme e una roadmap del software rivista. Abbiamo continuato a rafforzare la nostra presenza globale concentrando la produzione e lo sviluppo dei nostri eccellenti prodotti e tecnologie ancora più localmente nei mercati. L’anno fiscale 23 sarà un anno decisivo per il raggiungimento degli obiettivi strategici e l’accelerazione dei progressi in tutto il gruppo».