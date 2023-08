Volkswagen Scout EV

Il costruttore di Wolfsburg ha acquisito il marchio Scout e sta per svelare cosa ne vorrà fare. Associato da sempre ai fuoristrada venduti tra gli anni 60 e 80, il nome tornerà presto su un suv e anche un pick-up prodotti da Volkswagen negli Usa e in South Carolina in particolare. I lavori partiranno nel 2026, coi due modelli che adotteranno una piattaforma completamente inedita e che perchè no potrebbero essere destinati sia pure in un secondo momento anche all'Europa.

