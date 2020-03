Volkswagen: il suv cabriolet

Suv cabrio: una nuova moda? Forse. Volkswagen investe anche su questa micro tendenza con la T-Roc cabriolet. Basata sul pianale modulare trasversale Mqb, la vettura ospita a bordo fino a quattro persone (2+2). Le dimensioni sono pressoché uguali alla versione “classica”: lunga 4,27 metri, larga 1,81 metri con un passo di 2,63 metri. La capacità del bagaglio è di 280 litri, contro i 392 della versione normale. Fedele alla tradizione del Maggiolino e della Golf convetibili, anche la T-Roc Cabriolet è dotata di una classica capote in tessuto nero, costituita da tre strati. L'azionamento elettroidraulico apre e chiude la capote in modo completamente automatico rispettivamente in nove e undici secondi, anche a vettura in movimento fino a una velocità di 30 km/h.