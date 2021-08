Volkswagen T-Cross con 14.170 unità

La T-Cross è un piccolo crossover a trazione anteriore, basata sulla struttura e sulla meccanica della piccola Polo. Ha una carrozzeria compatta e squadrata, con grandi porte che garantiscono un facile accesso all’abitacolo, e uno spazio interno notevole in rapporto agli ingombri, che sono a prova di città. Anche il bagagliaio è ben sfruttabile e trae vantaggio dal divano scorrevole per 14 cm. La posizione di guida è rialzata e con ampie possibilità di regolazione. La plancia, spigolosa e piuttosto moderna, è personalizzabile nei colori della fascia centrale e incorpora il nitido display touch di 8 pollici dell'impianto multimediale, con radio Dab+ di serie: il cruscotto può essere classico o, nelle versioni più ricche, interamente digitale e configurabile. Le finiture hanno lavorazioni dalla precisione certosina e assemblaggi molto robusti. I motori sono a benzina o diesel. Notevole è la dotazione di aiuti elettronici alla guida: tutte le T-Cross hanno il sistema che tiene in corsia e la frenata automatica di emergenza attiva a tutte le velocità e fino a 85 kmh anche per evitare l’investimento sia di pedoni che di ciclisti.

7/11 9/11 Menu