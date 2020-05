Volkswagen T-Cross, il divano scorre fino a 14 cm

Piccola crossover a trazione anteriore, basato sulla struttura e sulla meccanica della Polo. Ha una carrozzeria compatta con grandi porte per un facile accesso all'abitacolo, e uno spazio interno notevole in rapporto agli ingombri, che sono a prova di città. Anche il bagagliaio è ben sfruttabile, e trae vantaggio dal divano scorrevole per 14 cm. La plancia è personalizzabile nei colori della fascia centrale e incorpora il nitido display touch di 8 pollici dell'impianto multimediale con radio Dab+ di serie I motori di punta sono a benzina 3 cilindri di 1.000 cc turbo con 95 o 116 cv. Prezzi da 19.000 euro.