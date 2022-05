Volkswagen T-Cross incentivi 2022

Incentivi auto 2022 pari a 2000 euro in caso di rottamazione per la Volkswagen T-Cross, grazie ai 131 grammi per chilometro di anidride carbonica emessi dalla versione benzina 1.0 Tsi Advanced. Il suv più compatto di Volkswagen (è lungo 4,1 metri) realizzato su base Polo è un vero tuttofare che offre più spazio, variabilità e individualità grazie al sedile posteriore scorrevole di 14 cm, che consente uno spazio del bagagliaio variabile da 385 a 455 litri. Obiettivo dichiarato di T-Cross è conquistare il mercato dei suv da città, offrendo un’ampia modularità interna e dotazioni precedentemente disponibili solo sulle auto dei segmenti più alti. Con il cockpit digitale e l’eccezionale connettività con il mondo esterno, il T-Cross è l’auto ideale per il suo tempo. L’equipaggiamento di serie comprende una serie di sistemi di assistenza alla guida finora riservati alle categorie superiori. Proprio come la Polo dalla quale deriva, anche il nuovo T-Cross è prodotto nello stabilimento spagnolo Volkswagen di Navarra. Nel dettaglio la Volkswagen T-Cross 1.0 Tsi Advanced è lunga 411 cm, larga 176 cm, alta 158 cm con un bagagliaio da 455 a 1.281 litri. Nella versione 1.0 Tsi Advanced costa 26.300 euro incentivi esclusi con motore a benzina di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 81 kW/110 cavalli ed una coppia massima di 200 Nm a 2.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di CO2 sono di 131 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 189 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.202 kg.

Per saperne di più clicca sul listino