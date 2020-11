Volkswagen T-Cross, lunghezza 4,11 metri

Il Volkswagen T-Cross è il suv più compatto di Volkswagen. Realizzato su base Polo è un vero tuttofare che offre più spazio, variabilità e individualità grazie al sedile posteriore scorrevole di 14 cm, che consente uno spazio del bagagliaio variabile da 385 a 455 litri. Obiettivo dichiarato di T-Cross è conquistare il mercato dei SUV da città, offrendo un'ampia modularità interna e dotazioni precedentemente disponibili solo sulle auto dei segmenti più alti. Con il cockpit digitale e l'eccezionale connettività con il mondo esterno, il T-Cross è l'auto ideale per il suo tempo. L'equipaggiamento di serie comprende una serie di sistemi di assistenza alla guida finora riservati alle categorie superiori. Proprio come la Polo dalla quale deriva, anche il nuovo T-Cross è prodotto nello stabilimento spagnolo Volkswagen di Navarra.

Per saperne di più consulta i nostri listini