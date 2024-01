Volkswagen T-Roc con 32.969 unità vendute

La VW T-Roc è un crossover che condivide il pianale con la Golf. La carrozzeria prevede tratti decisi, con dei passaruota larghi, il montante posteriore e il lunotto inclinato che crea una coda dal profilo sfuggente. Il frontale si segnale per dei sottili fari collegati con la mascherina, ma scegliendo le molto efficaci luci a matrice di Led si ottiene una sottile striscia luminosa che le collega. Dietro, il pratico portellone e il paraurti pronunciato completano una vettura che si segnala per un moderno e vivace l’abitacolo: la plancia ha ampi inserti lucidi colorati che danno vivacità, il cruscotto digitale standard per le versioni Style e R-Line è facile da leggere e il posto di guida è comodo. Bene anche il livello di finiture, così come Ampio è il bagagliaio 445/1290 litri che si riducono a 392/1237 nelle 4x4. Piacevole la guida: buona anche la tenuta di strada abbinata a un confort niente male che fanno preferire la T-Roc alla più austera Vw Golf.

