Seconda posizione per la Volkswagen T-Roc tra i suv e i crossover più venduti nel mese di aprile, grazie a 2.743 immatricolazioni. Il design esterno del crossover compatto Volkswagen ora in versione model year 2022 è stato rivisto nei dettagli pur rimanendo invariato nel carattere, gli interni presentano una qualità superiore e la dotazione di serie è ora più ricca grazie a equipaggiamenti e tecnologie evolute. L’equipaggiamento di serie comprende, fra l’altro, fari a Led, strumentazione digitale Digital Cockpit e sistema modulare di infotainment Mib3 predisposto alla navigazione Ready2Discover con App-Connect wireless. Le principali novità nell’ambito dei sistemi di assistenza sono oltre all’Acc, il Lane Assist e l'assistente al parcheggio Park Assist di serie su tutta la gamma, nonché la possibilità di avere l'IQ.Drive Travel Assist con guida parzialmente automatizzata di livello 2.

La gamma motori, 100% turbo, prevede propulsori benzina e Diesel in associazione a un cambio manuale a 6 rapporti o a un automatico doppia frizione Dsg a 7 marce. Disponibile anche la versione con trazione integrale 4Motion in alternativa all’anteriore che caratterizza la gamma. Nel dettaglio la versione Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Style è lunga 424 cm, larga 182 cm, alta 158 cm con un bagagliaio da 445 a 1.290 litri. Nella versione 1.0 TSI Style costa 29.100 euro con motore a benzina di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 81 kW/110 cavalli ed una coppia massima di 200 Nm a 2.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di CO2 sono di 136 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 185 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.219 kg.

Per saperne di più clicca sul listino