Quarta posizione tra le dieci vetture usate più vendute online per la Volkswagen T-Roc. La T-Roc è il crossover compatto di Volkswagen. Una cinque porte disponibile con trazione anteriore o integrale 4Motion Active Control, capace di coniugare la forza di un SUV e l'agilità di una sportiva compatta: un'auto a suo agio tanto nella dimensione urbana quanto sulle lunghe percorrenze. Esternamente le proporzioni vengono esaltate da un design moderno, declinato in undici colori carrozzeria e quattro colori del tetto che permettono numerose combinazioni. Gli interni si distinguono per le soluzioni avanzate a partire dalla plancia ampiamente digitalizzata e connessa. La T-Roc è il primo suv della sua categoria disponibile con strumentazione interamente digitale (a richiesta): l'Active Info Display di nuova generazione.

