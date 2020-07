Volkswagen T Roc Cabrio

La T-Roc Cabriolet coniuga la robustezza di un SUV con tutto il piacere di guida a cielo aperto di un'auto scoperta. La capote in tessuto è dotata di un azionamento elettroidraulico che ne permette l'apertura e la chiusura in modo completamente automatico rispettivamente in 9” e 11” secondi, anche a vettura in movimento, fino a una velocità di 30 km/h. T-Roc Cabriolet è in grado di ospitare fino a quattro persone (2+2) e sia il bagagliaio da 280 litri di capienza, sia gli schienali dei sedili posteriori abbattibili, così come il gancio traino (disponibile a richiesta) sottolineano la versatilità della vettura. A richiesta la T-Roc Cabriolet è disponibile con due elementi di visualizzazione e di comando digitali: strumentazione digitale Active Info Display (di serie sull'allestimento top di gamma) e sistema di infotainment Discover Media. Quest'ultimo dispone di una Online Connectivity Unit con eSIM integrata che collega la vettura in rete sia con l'ambiente circostante sia con lo smartphone e consente l'utilizzo on-board di funzioni e servizi delle offerte Volkswagen We Connect e We Connect Plus.

