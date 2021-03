Il gruppo Vw non teme la pandemia e punta a margini del 7-8%

3' di lettura

«Nel 2021 ci lasceremo alle spalle la crisi della pandemia e potremo tornare a crescere». Il ceo del gruppo Volkswagen, Herbert Diess, ha chiuso così il suo intervento alla conferenza annuale del colosso tedesco. La seconda casa produttrice di automobili del mondo dietro Toyota è fiduciosa che i tagli ai costi aiuteranno ad aumentare i margini di profitto nei prossimi anni e che le incertezze europee nei piani di vaccinazione non dovrebbero incidere sulle stime per l’anno in corso. «La nostra buona performance nel 2020, un anno dominato dalla crisi, ci darà lo slancio per accelerare la nostra trasformazione», ha affermato Diess.

Crisi Covid e semiconduttori, le previsioni

«Crediamo di poter mantenere la nostra guidance ma è impossibile dire cosa accadrà con il Covid», ha spiegato Arno Antlitz, che diventerà direttore finanziario di Volkswagen dal primo aprile prossimo. Inoltre, ha aggiunto Diess, a proposito della crisi dei semiconduttori «la situazione non è chiara. Faremo tutto il possibile per limitare l'impatto al minimo possibile ma non possiamo quantificare l'impatto». Il cfo uscente Frank Witter ha sottolineato che «ci sarà un impatto ma sono sicuro che lo limiteremo», spiegando che «la nostra guidance ne tiene conto e la seconda parte dell'anno sarà importante per il recupero». Il danno complessivo dalla carenza di semiconduttori sul mercato per l’automotive globale è stato calcolato dalla società di consulenza AlixPartners in 61 miliardi di dollari.



Il taglio dei costi

I commenti arrivano il giorno dopo che Volkswagen, nel suo Power Day, ha svelato i piani per costruire sei nuove fabbriche di batterie in Europa ed espandere l'infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici a livello globale, accelerando gli sforzi per superare Tesla, uno degli obiettivi già per l’anno in corso.Volkswagen ha affermato di puntare a un margine operativo del 7% -8% negli anni successivi al 2021, non specificando un anno esatto. L’obiettivo sarà raggiunto con 2 miliardi di euro in meno di costi fissi (si prevedono 5mila uscite tra i dipendenti del gruppo) entro il 2023 rispetto al 2020, un calo del 5% e un calo del 7% dei costi dei materiali nello stesso periodo, ha affermato Volkswagen.

La casa di Wolfsburg VW punta a 1 milione di vendite di veicoli elettrici quest'anno dai 422mila del 2020 e dai 142.900 del 2019 e mira a diventare il leader del mercato globale dei veicoli elettrici entro il 2025 al più tardi. Entro il 2030, la quota di veicoli completamente elettrici in Europa dovrebbe salire fino al 60% delle sue consegne, ma l’obiettivo dichiarato è il 70%. «Unendo i punti di forza dei nostri marchi, saremo in grado di ampliare le nostre tecnologie future ancora più velocemente», ha affermato Diess.

La sfida del software

La più grande casa automobilistica europea sta rivedendo le sue vaste attività per liberare fondi per nuove tecnologie (ad esempio uno dei goal è diventare la seconda società di software tedesca dopo Sap, per avvicinare il traguardo dell’auto a guida autonoma) mentre progetta di costruire la più grande flotta di veicoli elettrici del settore. L'azienda sta introducendo diversi nuovi modelli alimentati a batteria, ha svelato la più audace spinta alla produzione di batterie in Europa e ha raggiunto un accordo con i sindacati per tagliare più posti di lavoro in Germania. Vw ha detto che non cambierà la sua strategia basata sulle piattaforme per sfruttare le economie di scala e aumentare l'efficienza della distribuzione di tecnologie tra cui software, batterie e infrastrutture di ricarica.